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Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади

Сьогодні 09:21 Андрій Твердохліб 5394 0
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
#Баюл, #Ліллегаммер 1994, #Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

29 років тому на Олімпійських іграх в Ліллегаммері Оксана Баюл принесла перше історичне золото Україні. А напередодні тріумфу відбулася коротка програма у жіночому фігурному катанні.

Українка Оксана Баюл виконала виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання  - Чорний лебідь (на музику П. І. Чайковського - ред.).

Перша частина, була ліричною, прикрашеною витонченою комбінацією спіралей, натомість друга частина вийшла дуже емоційною, бурхливою (Галина Змієвська весь час закликала через бортик Оксану заспокоїтися).

У підсумку після короткої програми Баюл стала другою, на перше місце вийшла американка Керріган.

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