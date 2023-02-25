Джерело - Чемпіон.

29 років тому на Олімпійських іграх в Ліллегаммері Оксана Баюл принесла перше історичне золото Україні. А напередодні тріумфу відбулася коротка програма у жіночому фігурному катанні.

Українка Оксана Баюл виконала виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання - Чорний лебідь (на музику П. І. Чайковського - ред.).

Перша частина, була ліричною, прикрашеною витонченою комбінацією спіралей, натомість друга частина вийшла дуже емоційною, бурхливою (Галина Змієвська весь час закликала через бортик Оксану заспокоїтися).

У підсумку після короткої програми Баюл стала другою, на перше місце вийшла американка Керріган.

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