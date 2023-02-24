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Усик подякував ЗСУ в річницю повномасштабного вторгнення росії – ВІДЕО

Сьогодні 19:35 Андрій Дунець 156 0
Усик подякував ЗСУ в річницю повномасштабного вторгнення росії – ВІДЕО
#війна, #Олександр Усик, #ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик 24 лютого 2023 року, рівно через рік після початку повномасштабної агресії росії проти України, записав звернення до співвітчизників.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах боксера.

"Нам казали, що нас візьмуть за 3 дні, що ми не існуватимемо... Все це просто слова", – сказав, з-поміж іншого, Усик.

Відео

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, нещодавно команда Усика назвала наступного суперника Олександра у разі зриву бою з Ф’юрі.

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