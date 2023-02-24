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Сеньків: Кучер – повний фізрук

Сьогодні 17:06 Андрій Дунець 528 0
Сеньків: Кучер – повний фізрук
#Сергій Болотніков, #Ліга конференцій, #Андрій Сеньків, #СК Дніпро-1, #Олександр Кучер, #АЕК Ларнака

Джерело - KDK.

Ведучі ютуб-проєкту KDK Андрій Сеньків та Сергій Болотніков жорстко висловились про фаховість тренера Дніпра-1 Олександра Кучера.

Свіжий випуск було опубліковано наступного дня після вильоту українського клубу від кіпрського АЕКа в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

"Кучер – повний фізрук", – сказав Сеньків.

"Навіть якщо Кучер виграє УПЛ, це не означатиме, що він хороший тренер. Думаю, що з таким підбором виконавців ми з тобою теж могли б виграти УПЛ", – додав, зокрема, Болотніков.

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