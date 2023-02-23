Данський футболіст забив епічний гол у власні ворота

Джерело - Чемпіон.

Курйозний гол у власні ворота забив у матчі Ліги Європи Мідтьюлланн - Спортінг захисник господарів Стефан Гартенманн.

Данець зробив пас на власного голкіпера з 20 метрів, але останнього на лінії воріт не виявилось.

Ah bueno, el danés Stefan Gartenmann (Midtjylland) en la Europa League nos regaló uno de los goles en contra más INSÓLITOS del 2023! 😱😱😱pic.twitter.com/6exUjVtYZG — Fodboldworld (@fodboldword) February 23, 2023

Автогол трапився на 85-й хвилині, за рахунку 3:0 на користь гостей. Підсумковий рахунок матчу - 0:4. Спортінг переміг Мідтьюлланн за сумою двох матчів - 5:1 і зіграє в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/16 фіналу - Нант - Ювентус Ді Марія забив божевільний гол.

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