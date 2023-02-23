Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Неймовірним за виконанням і красою гол забив півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія в ворота Нанта в матчі-відповіді Ліги Європи.

Аргентинець відзначився на 5-й хвилині, вивівши свою команду вперед.

DI MARIA WHAT A GOAL pic.twitter.com/5rxDXJCHdx — W0y_13🐼 (@W0y44n0pxc3d) February 23, 2023

Зазначимо, французи з 18-ї хвилини грають уменшості - червону картку отримав Паллуа.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua