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Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи

Сьогодні 20:10 Андрій Твердохліб 2872 0
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи
#Ліга Європи, #Нант, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Неймовірним за виконанням і красою гол забив півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія в ворота Нанта в матчі-відповіді Ліги Європи.

Аргентинець відзначився на 5-й хвилині, вивівши свою команду вперед.

Зазначимо, французи з 18-ї хвилини грають уменшості - червону картку отримав Паллуа.

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