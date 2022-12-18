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З'явилося відеозвернення Зеленського, яке ФІФА заблокувала напередодні фіналу ЧС-2022

Сьогодні 15:38 Андрій Дунець 173 0
З'явилося відеозвернення Зеленського, яке ФІФА заблокувала напередодні фіналу ЧС-2022
#ФІФА, #Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив промову, яка готувалася для фіналу чемпіонату світу в Катарі.

Відео зі зверненням глави держави в Інстаграмі поширила низка відомих українських футболістів, зокрема Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Артем Довбик. Текст звернення:

"Щирі вітання з України всім любителям футболу, життя та миру! Вітаю всю планету з фіналом чемпіонату світу. Сьогодні ми побачимо спільну перемогу, торжество людського духу. Цей чемпіонат світу знову довів, що різні країн та нації можуть вирішувати, хто сильніший у чесній грі, а не граючи з вогнем. На рівному зеленому полі, а не на червоному полі бою. Це мрія дуже багатьох людей, коли гравці змагаються, дозволяючи іншим насолоджуватись миром.

Будь-який батько в світі хотів би взяти свого сина на футбольний матч, і будь-яка мати хотіла б, щоб її син повернувся з війни.

Ми нікого не чіпаємо. Україна прагне миру більше, ніж будь-чого. Ми запропонували світові Формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. 

Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру – цієї зими. Саміту для об’єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми.

Тому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – у Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо!

Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру! Приєднуйтесь до Глобального саміту Формули миру і ставайте чемпіонами миру! Давайте побачимо фінал разом – і кінець війни. Слава Україні! Та щасливого Національного дня Катару!"

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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