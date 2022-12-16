Американець виграє понад півмільйона доларів у разі перемоги Франції на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Беттор зі США Даніель Форте близький, аби зірвати великий куш. Йому залишилося дочекатись фінального матчу чемпіонату світу Аргентина - Франція.
Якщо перемогу здобуде європейська збірна, Форте виграє 557 тисяч доларів. Ще задовго до кінця сезону-2021/22 американець склав неймовірний експрес із семи подій. Шість із них уже "зайшли".
Увесь перелік:
- Канзас стане чемпіоном NCAA з баскетболу
- Голден Стейт стане чемпіоном НБА
- Колорадо виграє кубок Стенлі
- Лос-Анджелес виграє МЛC
- Мілан стане чемпіоном Італії
- Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії
- Франція стане чемпіоном світу
One. More. Win.— br_betting (@br_betting) December 14, 2022
(IG: dforte73184/@fdsportsbook) pic.twitter.com/Z12SkQvUA0
Форте поставив 26 доларів на велетенський коефіцієнт 21 452. Цікаво, що зараз, як повідомляє FanDuel, беттор може продати ставку за 283 тисячі доларів. Втім, схоже, що азарт узяв гору і ввечері 18 грудня Даніель самовіддано вболіватиме за Кіліана Мбаппе та компанію.
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