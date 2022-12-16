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Американець виграє понад півмільйона доларів у разі перемоги Франції на ЧС-2022

Сьогодні 16:38 Андрій Дунець 68 0
Американець виграє понад півмільйона доларів у разі перемоги Франції на ЧС-2022
#Збірна Аргентини, #Збірна Франції, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Беттор зі США Даніель Форте близький, аби зірвати великий куш. Йому залишилося дочекатись фінального матчу чемпіонату світу Аргентина - Франція.

Якщо перемогу здобуде європейська збірна, Форте виграє 557 тисяч доларів. Ще задовго до кінця сезону-2021/22 американець склав неймовірний експрес із семи подій. Шість із них уже "зайшли".

Увесь перелік:

  1. Канзас стане чемпіоном NCAA з баскетболу
  2. Голден Стейт стане чемпіоном НБА
  3. Колорадо виграє кубок Стенлі
  4. Лос-Анджелес виграє МЛC
  5. Мілан стане чемпіоном Італії
  6. Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії
  7. Франція стане чемпіоном світу

Форте поставив 26 доларів на велетенський коефіцієнт 21 452. Цікаво, що зараз, як повідомляє FanDuel, беттор може продати ставку за 283 тисячі доларів. Втім, схоже, що азарт узяв гору і ввечері 18 грудня Даніель самовіддано вболіватиме за Кіліана Мбаппе та компанію.

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