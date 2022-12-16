Американець виграє понад півмільйона доларів у разі перемоги Франції на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Беттор зі США Даніель Форте близький, аби зірвати великий куш. Йому залишилося дочекатись фінального матчу чемпіонату світу Аргентина - Франція.

Якщо перемогу здобуде європейська збірна, Форте виграє 557 тисяч доларів. Ще задовго до кінця сезону-2021/22 американець склав неймовірний експрес із семи подій. Шість із них уже "зайшли".

Увесь перелік:

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Форте поставив 26 доларів на велетенський коефіцієнт 21 452. Цікаво, що зараз, як повідомляє FanDuel, беттор може продати ставку за 283 тисячі доларів. Втім, схоже, що азарт узяв гору і ввечері 18 грудня Даніель самовіддано вболіватиме за Кіліана Мбаппе та компанію.

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