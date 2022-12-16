Фінал ЧС-2022 на MEGOGO прокоментує комік із Кварталу 95

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч чемпіонату світу між збірними Аргентини та Франції на MEGOGO прокоментує відомий комік Студії Квартал 95 Євген Кошовий.

Про це медіасервіс повідомив у своєму Інстаграмі. Кошовий працюватиме на альтернативній аудіодоріжці в парі з Романом Бебехом, а на основній доріжці коментуватимуть Вадим Скічко та Сергій Пейчев.

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Вирішальний поєдинок Мундіалю розпочнеться в неділю, 18 грудня, о 17:00 за київським часом.

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