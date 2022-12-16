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Фінал ЧС-2022 на MEGOGO прокоментує комік із Кварталу 95

Сьогодні 14:59 Андрій Дунець 287 0
Фінал ЧС-2022 на MEGOGO прокоментує комік із Кварталу 95
#Megogo, #Роман Бебех, #Збірна Аргентини, #Збірна Франції, #Мегого, #Скічко, #ЧС-2022, #Кошовий

Джерело - Чемпіон.

Фінальний матч чемпіонату світу між збірними Аргентини та Франції на MEGOGO прокоментує відомий комік Студії Квартал 95 Євген Кошовий.

Про це медіасервіс повідомив у своєму Інстаграмі. Кошовий працюватиме на альтернативній аудіодоріжці в парі з Романом Бебехом, а на основній доріжці коментуватимуть Вадим Скічко та Сергій Пейчев.

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Допис, поширений MEGOGO Спорт Україна (@megogosport_ua)

Вирішальний поєдинок Мундіалю розпочнеться в неділю, 18 грудня, о 17:00 за київським часом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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