Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді"

Відомий журналіст Дмитро Гордон жорстко висловився на адресу президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Відповідне звернення Гордон зробив під час інтерв'ю Василю Голованову.

"Поворознюк – це дуже смішна фігура, жирна відбита свиня. Хоча для свиней це буде образою. Мені прислали відео, в якому він розмірковує про мене. Поворознюк відноситься до тієї категорії людей, які хочуть зробити собі імідж на очорнінні популярних людей. Він сказав, що я є агентом ФСБ і що я маю квартиру в Москві. Це опудало повторило наративи російської пропаганди.

Я закликаю тебе (Поворознюка - прим. ред.) обгрунтувати те, що ти говориш, або вибачитися. Інакше я присвячу тобі час: зіпсую репутацію та зіпсую життя", – сказав у своїй промові Гордон.