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Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді"

Сьогодні 18:47 Андрій Дунець 1230 0
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді"
#Гордон, #Олександр Поворознюк

Джерело - В гостях у Гордона.

Відомий журналіст Дмитро Гордон жорстко висловився на адресу президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Відповідне звернення Гордон зробив під час інтерв'ю Василю Голованову.

"Поворознюк – це дуже смішна фігура, жирна відбита свиня. Хоча для свиней це буде образою. Мені прислали відео, в якому він розмірковує про мене. Поворознюк відноситься до тієї категорії людей, які хочуть зробити собі імідж на очорнінні популярних людей. Він сказав, що я є агентом ФСБ і що я маю квартиру в Москві. Це опудало повторило наративи російської пропаганди.

Я закликаю тебе (Поворознюка - прим. ред.) обгрунтувати те, що ти говориш, або вибачитися. Інакше я присвячу тобі час: зіпсую репутацію та зіпсую життя", – сказав у своїй промові Гордон.

Нагадаємо, що напередодні Поворознюк публічно звинуватив Гордона у зв'язках із російськими спецслужбами.

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