Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Поворознюк у дуже різкій манері відмовився від інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Про це президент Інгульця розповів у коментарі Ютуб-каналу Petrove TV.

"Я, напевно, перший, хто Гордона просто послав н***й! Я хотів йому доказати, що Городон та Смішко - це агенти ФСБ", - з-поміж ншого сказав Поворознюк.

Відео повного коментарю

Напередодні Олександр Поворознюк також відповів на запитання щодо своїх президентських амбіцій.

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