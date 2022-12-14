Головне
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Сьогодні 11:40 1330
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Сьогодні 19:22 180
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Сьогодні 17:11 1845
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Сьогодні 14:10 368
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Сьогодні 13:40 457
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:08 2043
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 1468
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 384
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 915 1
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 5139 2
Блоги
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 19:16 743
Одноклубник Зінченка забив блискучий гол зі штрафного у ворота Мілана - ВІДЕО
Одноклубник Зінченка забив блискучий гол зі штрафного у ворота Мілана - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:37 378
Слава Україні! Віва, Зеленський! - аргентинський фан із теплими словами увірвався в етер Суспільного
Слава Україні! Віва, Зеленський! - аргентинський фан із теплими словами увірвався в етер Суспільного Андрій Дунець
Сьогодні 11:31 542
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:21 1463
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:03 972
Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО
Геніальний пас Маліновського увійшов до топ-10 асистів Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:05 581
ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу
ЧС-2022. Аргентина – Хорватія. Чи зупинить Мессі Модріча на шляху до фіналу Дмитро Копій
Вчора 15:54 383
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Вчора 12:39 6566
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Андрій Дунець
Вчора 10:33 2484
Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко
Павелко пообіцяв Петракову посаду головного тренера молодіжної збірної України, – Вацко Андрій Дунець
12.12.2022 20:51 693
У гравця збірної Аргентини кинули ручку з лави запасних під час матчу з Нідерландами - ФОТО
У гравця збірної Аргентини кинули ручку з лави запасних під час матчу з Нідерландами - ФОТО Андрій Дунець
12.12.2022 16:46 569
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО
Безус шикарним дальнім ударом вирвав перемогу для Омонії в матчі чемпіонату Кіпру - ВІДЕО Андрій Дунець
12.12.2022 07:49 2416
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО Андрій Дунець
11.12.2022 12:52 4277 5
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 23:37 938
Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО
Чуамені забив шикарний гол дальнім ударом у матчі Англія - Франція на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 21:49 996
Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО
Роналду розплакався відразу після матчу Марокко – Португалія на ЧС-2022 – ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 19:53 982
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 18:05 2626
Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО
Нідерландці психологічно тиснули на Лаутаро Мартінеса перед вирішальним пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
10.12.2022 16:15 931
Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії
Дівчина дня: Інес Томас – спокуслива бікіні-модель та наречена півзахисника збірної Португалії Андрій Дунець
10.12.2022 07:30 752
Мудрик покепкував зі збірної Бразилії після її вильоту з ЧС-2022
Мудрик покепкував зі збірної Бразилії після її вильоту з ЧС-2022 Андрій Дунець
10.12.2022 07:00 1694
Прямі трансляції

Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО

Сьогодні 19:16 Андрій Дунець 780 0
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО
#Гордон, #Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Олександр Поворознюк у дуже різкій манері відмовився від інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Про це президент Інгульця розповів у коментарі Ютуб-каналу Petrove TV.

"Я, напевно, перший, хто Гордона просто послав н***й! Я хотів йому доказати, що Городон та Смішко - це агенти ФСБ", - з-поміж ншого сказав Поворознюк.

Відео повного коментарю

Напередодні Олександр Поворознюк також відповів на запитання щодо своїх президентських амбіцій.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1845
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 2043
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО 1468
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал 1331
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 5139 2
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2736
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8275
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2402
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13995
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 22072
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6604 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15328