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Поворознюк звинуватив Козловського у несплаті податків на 36 млрд гривень

Сьогодні 10:10 338 0
Олександр Поворознюк звинуватив Григорія Козловського у несплаті податків.
Поворознюк звинуватив Козловського у несплаті податків на 36 млрд гривень
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк звинуватив боса Руху Григорія Козловського у несплаті податків.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Petrove TV.

"За 2021 рік Гриша з цієї фабрики не доплатив 16 мільярдів гривень, а заплатив три мільярди чотириста гривень. За 2022 рік він не заплатив близько 20 мільярдів. Тільки вдумайтеся в ці цифри.

Для того, щоб підняти пенсію всім пенсіонерам України, потрібно було три-чотири мільярди. А тут недоплачують до бюджету 36 мільярдів за два роки", – заявив Поворознюк.

Нагадаємо, Григорій Козловський є власником Винниківської тютюнової фабрики, яка виробляє низку відомих марок на ринку.

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