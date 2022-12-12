Поворознюк звинуватив Козловського у несплаті податків на 36 млрд гривень

Президент Інгульця Олександр Поворознюк звинуватив боса Руху Григорія Козловського у несплаті податків.

Про це розповів сам функціонер у коментарі Petrove TV.

"За 2021 рік Гриша з цієї фабрики не доплатив 16 мільярдів гривень, а заплатив три мільярди чотириста гривень. За 2022 рік він не заплатив близько 20 мільярдів. Тільки вдумайтеся в ці цифри.

Для того, щоб підняти пенсію всім пенсіонерам України, потрібно було три-чотири мільярди. А тут недоплачують до бюджету 36 мільярдів за два роки", – заявив Поворознюк.