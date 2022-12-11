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Поворознюк: Поки є Зеленський - я не хочу бути президентом

Сьогодні 22:09 320 0
Поворознюк: Поки є Зеленський - я не хочу бути президентом
#Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк не хоче бути президентом України, поки на посаді залишається Володимир Зеленський.

Про це заявив сам функціонер.

"Я не Арестович, не Гордон, б###ь, не Разумков там. В мене таких амбіцій немає. Принаймні, поки є президент Зеленський. На сьогодні такий президент - це мрія всіх українців. У нього зараз такий рейтинг, що йому немає альтернативи. І поки є Зеленський - я не хочу бути президентом.

Але хочу бути поруч з ним, щоб допомогти йому перебудувати Україну. Без корупції, суверенну, чесну. Щоб ми не прагнули до Європи, а щоб ми з України створили свою маленьку Європу. І щоб наші діти знали, що це зробили ми. Слава Україні, слава українській нації і п#####ь Російській Федерації", - сказав Поворознюк.

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