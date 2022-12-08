Усик принизливо звернувся до Тайсона Ф'юрі - ФОТО

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик передав своєрідне послання чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі.

"Пузіко, як справи?" - написав українець у сторі Інстаграма на тлі спільного фото із британцем, вочевидь натякаючи на зайву вагу останнього та підігріваючи інтерес до потенційного майбутнього очного бою.

Нагадаємо, Ф'юрі після перемоги над Чісорою покликав на ринг Усика і почав жорстко його обзивати.

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