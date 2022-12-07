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Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО

Сьогодні 15:37 Андрій Дунець 248 0
Миколенко віддав геніальний пас через усе поле в матчі за Евертон - ВІДЕО
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Селтік

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Миколенко продемонстрував відмінне бачення поля у товариському поєдинку між Евертоном та Селтіком у Сіднеї.

В першому таймі зустрічі лівий захисник Ірисок віддав довгий розрізний пас на нападника Ніла Мопе. М'яч ідеально знайшов адресата, але сам адресат не зміг реалізувати вихід сам на сам із голкіпером.

Відео

У підсумку ігровий час зустрічі завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті переміг Евертон - 4:2.

Нагадаємо, в жовтні Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ.

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