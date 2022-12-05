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Воротар збірної Хорватії відбив 3 удари в серії пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 22:28 Андрій Дунець 70 0
Воротар збірної Хорватії відбив 3 удари в серії пенальті на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Хорватія, #ЧС-2022, #Японія, #Лівакович

Джерело - Чемпіон.

Домінік Лівакович став головним героєм матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу між Хорватією та Японією.

Голкіпер Картатих парирував аж 3 удари в післяматчевій серії одинадцятиметрових. Свої дуелі Ліваковичу програли Такумі Мінаміно, Каору Мітома та Мая Йосіда.

Відео (таймкод - 00:10:45)

У підсумку збірна Хорватії обіграла Японію в серії пенальті (3:1) після нічиєї в ігровий час (1:1) та вийшла до 1/4 фіналу Мундіалю.

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