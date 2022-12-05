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Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії

Вчора 23:42 Андрій Дунець 295 0
Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії
#Бразилія, #Південна Корея, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Південної Кореї Пек Син Хо забив єдиний м'яч у ворота Бразилії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

На 76-й хвилині Син Хо вдало зіграв не підбиранні, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Не без допомоги рикошету від суперника ігровий снаряд влетів у ворота Аліссона. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 5 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео (таймкод - 00:11:20)

У підсумку Бразилія перемогла Південну Корею з рахунком 4:1. У чвертьфіналі на Селесао вже чекає збірна Хорватії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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