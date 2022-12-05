Гол дня: кореєць Син Хо шаленим дальнім ударом забив у ворота Бразилії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Південної Кореї Пек Син Хо забив єдиний м'яч у ворота Бразилії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

На 76-й хвилині Син Хо вдало зіграв не підбиранні, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Не без допомоги рикошету від суперника ігровий снаряд влетів у ворота Аліссона. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 5 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео (таймкод - 00:11:20)

У підсумку Бразилія перемогла Південну Корею з рахунком 4:1. У чвертьфіналі на Селесао вже чекає збірна Хорватії.

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