Віцепрезиденти УАФ обговорили питання позову до Європейського суду з прав людини щодо компенсації нанесених росією збитків через повномасштабне вторгнення.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті. Після успішної ізоляції російських команд на міжнародній арені, чого ми домоглися спільно з УЄФА і ФІФА навесні цього року, ми рухаємось до втілення наступної мети – компенсації збитків, яких завдав нашому футболу російський агресор.

Щойно в Будинку футболу, разом з першими віцепрезидентами УАФ Олексієм Михайличенком, Анатолієм Демяненком, Аланом Плієвим та Вадимом Костюченком, обговорили питання розгляду відповідного позову УАФ в ЄСПЛ. Віримо в успіх цієї справи.

Не менш важливе питання - підготовка заявки на проведення спільно з Іспанією і Португалією ЧС-2030. Продовжуємо активну взаємодію в цьому напрямку з нашими іспанськими та португальськими колегами.

Не зважаючи на численні перешкоди, які нам створюють зовнішній ворог і їх місцеві посіпаки, ми обов’язково досягнемо успіху в обох цих проєктах. Тому що віримо в ЗСУ і перемогу України! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава України", - зазначив Павелко.