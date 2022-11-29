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Павелко: ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті

Сьогодні 22:38 186 0
Павелко: ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезиденти УАФ обговорили питання позову до Європейського суду з прав людини щодо компенсації нанесених росією збитків через повномасштабне вторгнення.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"ЗСУ продовжує відбивати атаки окупантів на передовій, а команда УАФ дає бій на футбольному фронті. Після успішної ізоляції російських команд на міжнародній арені, чого ми домоглися спільно з УЄФА і ФІФА навесні цього року, ми рухаємось до втілення наступної мети – компенсації збитків, яких завдав нашому футболу російський агресор.

Щойно в Будинку футболу, разом з першими віцепрезидентами УАФ Олексієм Михайличенком, Анатолієм Демяненком, Аланом Плієвим та Вадимом Костюченком, обговорили питання розгляду відповідного позову УАФ в ЄСПЛ. Віримо в успіх цієї справи.

Не менш важливе питання - підготовка заявки на проведення спільно з Іспанією і Португалією ЧС-2030. Продовжуємо активну взаємодію в цьому напрямку з нашими іспанськими та португальськими колегами.

Не зважаючи на численні перешкоди, які нам створюють зовнішній ворог і їх місцеві посіпаки, ми обов’язково досягнемо успіху в обох цих проєктах. Тому що віримо в ЗСУ і перемогу України! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава України", - зазначив Павелко.

Нагадаємо, що за інформацією журналіста Костянтина Андріюка, сьогодні Печерський суд призначив Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці за кримінальне провадження щодо будівництва заводу з виробництва штучної трави.

Після цього за інформацією Андріюка компанія УАФ Маркетинг внесла заставу за Павелка в розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

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