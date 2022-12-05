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Наймиліше відео дня: Щенсний втішив малолітнього сина після поразки збірної Польщі від Франції

Сьогодні 17:12 Андрій Дунець 588 0
Наймиліше відео дня: Щенсний втішив малолітнього сина після поразки збірної Польщі від Франції
#Польща, #Франція, #ЧС-2022, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний заспокоїв власного малолітнього сина, який плакав після вильоту Кадри від Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Відео з підтрибунного приміщення стадіону в Досі підкорило інтернет.

Нагадаємо, під час Мундіалю в Катарі Щенсний відзначився публічним висловлюванням на підтримку України.

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