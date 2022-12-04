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Жиру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 20:33 Андрій Дунець 190 0
Жиру не влучив із двох метрів у порожні ворота збірної Польщі на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Жиру, #ЧС-2022, #Збірна Польщі з футболу, #Збірна Франції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру став героєм курйозного моменту в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Польщі.

На 29-й хвилині новий рекордсмен Ле Бльо не влучив у порожні ворота Войцеха Щенсного після пасу від Усмана Дембеле.

Відео (таймкод - 00:02:47)

У підсумку Франція обіграла Польщу з рахунком 3:1 і в 1/4 фіналу мундіалю зустрінеться з переможцем пари Англія - Сенегал.

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