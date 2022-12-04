Жиру побив рекорд Анрі і очолив список бомбардирів збірної Франції

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Франції Олів'є Жиру відкрив рахунок у матчі 1/8 ЧС-2022 проти Польщі.
Цей гол став 52-м для форварда за національну команду.
За цим показником він обійшов Тьєррі Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.
𝑆𝑒𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑒 👑— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022
Ouverture du score des Bleus à la 44e minute !! 😍
Grâce à ce but, @OlivierGiroud devient le 𝙈𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀𝙐𝙍 𝘽𝙐𝙏𝙀𝙐𝙍 de l’histoire de l’Équipe de France 🇫🇷
🇫🇷1-0🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/exSxlTjYQX