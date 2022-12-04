Жиру побив рекорд Анрі і очолив список бомбардирів збірної Франції

Цей гол став 52-м для форварда за національну команду

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру відкрив рахунок у матчі 1/8 ЧС-2022 проти Польщі.

Цей гол став 52-м для форварда за національну команду.

За цим показником він обійшов Тьєррі Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.