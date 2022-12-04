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Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022

Сьогодні 00:34 Андрій Дунець 141 0
Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022
#Збірна Аргентини з футболу, #Збірна Австралії з футболу, #Енцо Фернандес, #Гудвін

Джерело - Чемпіон.

Крейг Гудвін у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу Аргентина - Австралія завдав удару, після якого стався автогол у ворота Альбіселесте.

На 77-й хвилині півзахисник Соккеруз пробив з-за меж штрафного майданчика - м'яч після рикошету від суперника, Енцо Фернандеса, залетів у ворота. Редакція Чемпіона вважає цей гол найкращим за 3 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео

У підсумку Аргентина перемогла Австралію з рахунком 2:1. У чвертьфіналі Альбіселесте зіграють із Нідерландами.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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