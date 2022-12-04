Гол дня: австралієць Гудвін шаленим дальнім ударом відродив інтригу в матчі з Аргентиною на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Крейг Гудвін у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу Аргентина - Австралія завдав удару, після якого стався автогол у ворота Альбіселесте.

На 77-й хвилині півзахисник Соккеруз пробив з-за меж штрафного майданчика - м'яч після рикошету від суперника, Енцо Фернандеса, залетів у ворота. Редакція Чемпіона вважає цей гол найкращим за 3 грудня на Мундіалі в Катарі.

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У підсумку Аргентина перемогла Австралію з рахунком 2:1. У чвертьфіналі Альбіселесте зіграють із Нідерландами.

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