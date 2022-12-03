Гравець збірної США забив чудернацький гол у ворота Нідерландів на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Хаджі Райт забив єдиний гол збірної США в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Нідерландів.

На 76-й хвилині гри нападник американців чудернацьким рухом закинув м'яч у ворота Помаранчевих після пасу Крістіана Пулішича.

Відео (таймкод - 00:08:19)

У підсумку Нідерланди виграли цей поєдинок (3:1) та попрямували до чвертьфіналу Мундіалю, де зустрінуться із переможцем пари Аргентина - Австралія.

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