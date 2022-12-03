Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів святкувала перемогу над США.

Матч завершився з рахунком 3:1. Збірна Нідерландів стала першим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 9 грудня, Нідерланди зіграють з переможцем пари Аргентина - Австралія.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

3 грудня, 2022 рік

Нідерланди - США 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Депай, 2:0 - 45+1 Блінд, 2:1 - 76 Райт, 3:1 - 81 Дамфріс

Нідерланди: Нопперт, Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт 90+3), Думфріс, де Рон (Бергвейн 46), де Йонг, Блінд, Классен (Копмайнерс 46), Гакпо (Вегхорст 90+3), Депай (Сімонс 82)

США: Тернер, Дест (Єдлін 75), Ціммерман, Рім, Робінсон (Морріс 90+2), Адамс, Маккені (Райт 67), Муса, Веа (Ааронсон 67), Феррейра (Рейна 46), Пулішич

Попередження: Копмайнерс 60, де Йонг 87