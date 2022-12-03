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Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО

Сьогодні 00:48 Андрій Дунець 227 0
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко продемонстрував кілька світлин із Києво-Печерської Лаври.

Фото, де спортсмен допомагає пекти проскури, він опублікував у своєму Інстаграмі, прикріпивши геолокацію храму.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Цікаво, що допис з'явився саме в той день, коли Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. 

Нагадаємо, у серпні Ломаченко виклав у себе суперечливе інтерв'ю священника УПЦ МП.

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