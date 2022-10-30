Сеньків: "Ломаченко – найбільш вперта й дурна людина, ні слова не сказав про війну"

Джерело - Чемпіон.
Відомому спортивному журналісту Андрію Сеньківу дуже не сподобалося інтерв'ю Василя Ломаченка в ринзі після перемоги над Джемейном Ортісом.
У своєму Твіттері Сеньків написав наступне повідомлення:
"Ломаченко оце осьо боксував. Після бою накинув на спину український прапор. Але в інтерв’ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного "стоп вар ін юкрейн". НІ СЛОВА. Більш впертої й дурної людини не існує. Зуб даю".
Ломаченко оце осьо боксував. Після бою накинув на спину український прапор.— Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) October 30, 2022
Але в інтерв’ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного «стоп вар ін юкрейн». НІ СЛОВА.
Більш впертої й дурної людини не існує. Зуб даю.
Відео інтерв'ю Ломаченка
Нагадаємо, Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса у 12-раундовому поєдинку.
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