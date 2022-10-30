Сеньків: "Ломаченко – найбільш вперта й дурна людина, ні слова не сказав про війну"

Джерело - Чемпіон.

Відомому спортивному журналісту Андрію Сеньківу дуже не сподобалося інтерв'ю Василя Ломаченка в ринзі після перемоги над Джемейном Ортісом.

У своєму Твіттері Сеньків написав наступне повідомлення:

"Ломаченко оце осьо боксував. Після бою накинув на спину український прапор. Але в інтерв’ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного "стоп вар ін юкрейн". НІ СЛОВА. Більш впертої й дурної людини не існує. Зуб даю".

Ломаченко оце осьо боксував. Після бою накинув на спину український прапор.



Але в інтерв’ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного «стоп вар ін юкрейн». НІ СЛОВА.



Більш впертої й дурної людини не існує. Зуб даю. — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) October 30, 2022

Відео інтерв'ю Ломаченка

Нагадаємо, Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса у 12-раундовому поєдинку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua