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Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії

Сьогодні 19:08 Андрій Дунець 676 0
Ломаченко виклав у себе відео зі священником УПЦ МП, який засудив вторгнення росії
#війна, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі інтерв'ю митрополита УПЦ МП Луки, яке російське представництво BBC записало ще в березні.

У словах священника дуже багато протиріч.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Така запізніла реакція Ломаченка може бути пов'язана із тим, що в суспільстві існує неоднозначна думка про українського боксера. Раніше білорус Ігор "Янкі" Янков, який захищає Україну в ЗСУ у складі добровольчого батальйону, дав свою різку оцінку позиції Василя.

Майже відразу після цих слів Янкова публічну заяву зробила віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, яка запевнила, що Василь Ломаченко зараз служить у ЗСУ.

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