Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко продовжує феєрити за Аль-Айн у Лізі ОАЕ.

На 57-й хвилині матчу 6-го туру проти Аль-Вахди українець виконав розумний пас із власної половини поля, після чого партнер Суф'ян Рахімі відзначився красивим голом з-за меж шрафного.

Відео

المباراة تشتعل بهدف العين الثاني..

خروج خاطئ من الشامسي واستغلال رائع من المتألق سفيان رحيمي #العين_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/wrtDddkno2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2022

На жаль, цей гол не допоміг Аль-Айну здобути позитивний результат у матчі - поразка з рахунком 2:3.

Нагадаємо, у вересні гол після тонкого асисту Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua