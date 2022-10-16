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Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 2788 0
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО
#Аль-Айн, #ОАЕ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко продовжує феєрити за Аль-Айн у Лізі ОАЕ.

На 57-й хвилині матчу 6-го туру проти Аль-Вахди українець виконав розумний пас із власної половини поля, після чого партнер Суф'ян Рахімі відзначився красивим голом з-за меж шрафного.

Відео

На жаль, цей гол не допоміг Аль-Айну здобути позитивний результат у матчі - поразка з рахунком 2:3.

Нагадаємо, у вересні гол після тонкого асисту Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ.

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