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Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО

Сьогодні 22:19 Андрій Дунець 883 0
Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО
#Аль-Айн, #ОАЕ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відзначився черговою красивою та ефективною дією за Аль-Айн у матчі Ліги ОАЕ проти Аль-Ахлі.

На 10-й хвилині гри українець виконав дуже розумний розрізний пас до штрафного майданчику - внаслідок сумбурної боротьби стався автогол Мохаммеда Марзука. Звісно, пас Ярмоленка був найкрасивішою дією у цій атаці. 1:0.

Відео

У підсумку Аль-Айн не зміг утримати переможний рахунок - поразка 1:2.

Нагадаємо, що гол із тонким асистом Андрія Ярмоленка визнали одним із найкращих у 2-му турі Ліги ОАЕ.

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