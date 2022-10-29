Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відзначився черговою красивою та ефективною дією за Аль-Айн у матчі Ліги ОАЕ проти Аль-Ахлі.

На 10-й хвилині гри українець виконав дуже розумний розрізний пас до штрафного майданчику - внаслідок сумбурної боротьби стався автогол Мохаммеда Марзука. Звісно, пас Ярмоленка був найкрасивішою дією у цій атаці. 1:0.

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العين يتقدم بهدف عكسي عن طريق مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق..#شباب_الأهلي_العين#دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/kmAEq4d0dN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2022

У підсумку Аль-Айн не зміг утримати переможний рахунок - поразка 1:2.

Нагадаємо, що гол із тонким асистом Андрія Ярмоленка визнали одним із найкращих у 2-му турі Ліги ОАЕ.

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