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Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 17:59 Андрій Дунець 175 0
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Зієш, #ЧС-2022, #Збірна Канади з футболу, #збірна Марокко з футболу, #Борян

Джерело - Чемпіон.

Мілан Борян припустився грубої помилки на старті матчу 3-го туру чемпіонату світу між збірними Канади та Марокко.

Вже на 4-й хвилині воротар канадців, виправляючи огріх партнера по команді, здійснив ще більший та викотив м'яч просто на хід Хакіму Зієшу. Останній легко закинув круглого в порожні ворота з-за меж штрафного.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 1:2 на користь збірної Марокко.

Нагадаємо, що напередодні ЧС-2022 Хакім Зієш забив шалений гол зі своєї половини поля.

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