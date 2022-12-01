Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Мілан Борян припустився грубої помилки на старті матчу 3-го туру чемпіонату світу між збірними Канади та Марокко.

Вже на 4-й хвилині воротар канадців, виправляючи огріх партнера по команді, здійснив ще більший та викотив м'яч просто на хід Хакіму Зієшу. Останній легко закинув круглого в порожні ворота з-за меж штрафного.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 1:2 на користь збірної Марокко.

Нагадаємо, що напередодні ЧС-2022 Хакім Зієш забив шалений гол зі своєї половини поля.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua