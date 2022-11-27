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Експартнер Яремчука поставив елегантну крапку в матчі Аргентина - Мексика на ЧС-2022 - ВІДЕО

Сьогодні 14:36 Андрій Дунець 429 0
Експартнер Яремчука поставив елегантну крапку в матчі Аргентина - Мексика на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Мексика, #ЧС-2022, #Збірна Аргентини з футболу, #Енцо Фернандес

Джерело - Чемпіон.

Енцо Фернандес дуже вдало з'явився на заміну в матчі Аргентина - Мексика у межах 2-го туру групи С Чемпіонату світу в Катарі.

Півзахисник Бенфіки на 87-й хвилині хитнув суперника і дуже красиво пробив у дальній кут воріт Гільєрмо Очоа, ледь увійшовши до штрафного.

Відео

Цей гол установив підсумковий рахунок у грі - 2:0 на користь збірної Аргентини.

Додамо, що Енцо Фернандес влітку цього року на короткий час навіть перетнувся із нашим Романом Яремчуком у Бенфіці: аргентинець саме перейшов туди із Рівер Плейта, а українець невдовзі був проданий до Брюгге.

Нагадаємо, днем раніше на турнірі гравець збірної Нідерландів забив шедевральний м'яч у ворота Еквадору.

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