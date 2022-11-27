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Гол дня: Мессі більярдним ударом з-за меж штрафного подарував Аргентині надію на плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 08:36 Андрій Дунець 244 0
Гол дня: Мессі більярдним ударом з-за меж штрафного подарував Аргентині надію на плей-оф ЧС-2022
#Мексика, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі відкрив рахунок у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022 проти збірної Мексики.

Легендарний аргентинський нападник виконав геніально точний удар у нижній кут з-за меж штрафного майданчика після пасу Анхеля Ді Марії. За своєю важливістю та красою цей гол, на думку редакції Чемпіона, точно був найкращим на Мундалі в Катарі за 26 листопада.

Відео

Нагадаємо, днем раніше на турнірі гравець збірної Нідерландів  забив шедевральний гол у ворота Еквадору.

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