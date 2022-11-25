Джерело - Чемпіон.

Рузбех Чешмі забив переможний м'яч у грі між Іраном та Вельсом у 2 турі Чемпіонату світу-2022.

Вже на 90+8 хвилині іранський захисник завдав потужного удару по воротах Денні Ворда з-за меж штрафного майданчика. Редакція Чемпіона визнала цей гол найкращим на Мундіалі в Катарі за 25 листопада.

Відео

На 90+11 хвилині Іран забив ще й вдруге і в підсумку святкував перемогу з рахунком 2:0.

Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua