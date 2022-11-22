Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:00 456
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 20:55 665
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:55 356
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Вчора 19:24 406
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Вчора 17:16 273
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 16:00 2213
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Вчора 14:29 1246
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Вчора 14:07 1170 1
Ребров може очолити збірну України
Вчора 11:37 905
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Вчора 10:55 394
Блоги
Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:51 239
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 21:37 163
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:55 665
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія Андрій Твердохліб
Вчора 18:53 796
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу Андрій Дунець
Вчора 18:04 466
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі Андрій Дунець
Вчора 16:44 599
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:00 2210
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022 Андрій Твердохліб
Вчора 12:43 716
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео Андрій Дунець
Вчора 07:45 448
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:20 351
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 568
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою Андрій Твердохліб
21.11.2022 19:18 1390
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу Андрій Твердохліб
21.11.2022 17:39 386
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 16:29 1158
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО Андрій Дунець
21.11.2022 15:55 848 3
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 14:56 4782
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 13:12 5827
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 08:00 602
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 07:40 1151
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
21.11.2022 07:00 786
Прямі трансляції

Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО

Вчора 23:51 Андрій Дунець 248 0
Гол дня: Аль-Давсарі шокував Аргентину потужним ударом у дальній кут на ЧС-2022 - ВІДЕО
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #чемпіонат світу, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Салем Аль-Давсарі суперударом приніс перемогу збірній Саудівської Аравії в матчі першого туру чемпіонату світу проти Аргентини.

На 53-й хвилині півзахисник наважився на шалений постріл із краю штрафного майданчика в дальній кут воріт Емільяно Мартінеса. Цей гол можна вважати не лише найкращим у 3-му ігровому дні, а й загалом поки що на всьому турнірі.

Відео

У підсумку цей гол став переможним для Саудівської Аравії - сенсаційні 2:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 2213
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2892 1
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10866
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1845
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 1848
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією 1758
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2184
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32353
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29388
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21769
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1973
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2315