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Воротар збірної Португалії ледь не подарував гол супернику в кінці матчу ЧС-2022 проти Гани - ВІДЕО

Сьогодні 22:20 Андрій Дунець 196 0
Воротар збірної Португалії ледь не подарував гол супернику в кінці матчу ЧС-2022 проти Гани - ВІДЕО
#Кошта, #ЧС-2022, #Збірна Португалії з футболу, #Іньякі Вільямс, #Збірна Гани з футболу

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта зіграв дуже неуважно на останніх секундах поєдинку 1 туру чемпіонату світу з Ганою (3:2).

Нападник африканської збірної Іньякі Вільямс зачаївся за спиною Кошти, після чого обікрав його, але по-зрадницьки підслизнувся у найбільш відповідальну мить. Лишень погляньте на реакцію Кріштіану Роналду.

Відео (таймкод - 00:12:00)

Нагадаємо, завдяки голу в цій зустрічі Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу.

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