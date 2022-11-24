Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта зіграв дуже неуважно на останніх секундах поєдинку 1 туру чемпіонату світу з Ганою (3:2).
Нападник африканської збірної Іньякі Вільямс зачаївся за спиною Кошти, після чого обікрав його, але по-зрадницьки підслизнувся у найбільш відповідальну мить. Лишень погляньте на реакцію Кріштіану Роналду.
Відео (таймкод - 00:12:00)
Нагадаємо, завдяки голу в цій зустрічі Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу.
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