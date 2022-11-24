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Емболо забив у ворота своєї рідної країни на ЧС-2022 та демонстративно не святкував - ВІДЕО

Сьогодні 14:21 Андрій Дунець 185 0
Емболо забив у ворота своєї рідної країни на ЧС-2022 та демонстративно не святкував - ВІДЕО
#Емболо, #Камерун, #ЧС-2022, #Збірна Швейцарії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Швейцарії Брель Емболо став героєм зустрічі першого туру чемпіонату світу між Швейцарією та Камеруном.

Його гол на 48 хвилині виявився єдиним у матчі. Емболо не святкував узяття воріт суперника, тому що сам є етнічним камерунцем та народився у Яунде (столиці цієї країни).

Відео

Ця перемога дозволила Швейцарії принаймні тимчасово очолити групу G. Увечері, 24 листопада, перший тур квартету закриють збірні Бразилії та Сербії.

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