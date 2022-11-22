Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини встановила неприємне досягнення у матчі першого туру чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.
Гравці Альбіселесте 10 разів потрапляли у положення поза грою. Це рекорд мундіалів із моменту впровадження системи VAR.
1️⃣0️⃣Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапляла в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії!#Qatar2022 #Argentina #WorldCup pic.twitter.com/4uYRhIWuwv— Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) November 22, 2022
Нагадаємо, Аргентина сенсаційно програла азіатській збірній із рахунком 1:2.
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