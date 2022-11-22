Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 819
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 20:55 405
Франція - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 20:01 1142
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 19:55 303
Павелко намагався заховатися від журналістів біля приміщення генпрокуратури України
Сьогодні 19:24 294
Данія та Туніс розписали першу нульову нічию на ЧС-2022
Сьогодні 17:16 247
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 16:00 1860
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Сьогодні 14:29 1186
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 14:07 1108 1
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 373
Блоги
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 21:37 97
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:55 403
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія
Відомий український журналіст угадав сенсаційний рахунок матчу Аргентина - Саудівська Аравія Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:53 562
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу Андрій Дунець
Сьогодні 18:04 428
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі
Орбан одягнув шарф збірної Угорщини з мапою із територіями України у складі Андрій Дунець
Сьогодні 16:44 563
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:00 1860
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:43 686
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео Андрій Дунець
Сьогодні 07:45 436
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:20 341
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 563
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою Андрій Твердохліб
Вчора 19:18 1374
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 383
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:29 1141
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 15:55 840 3
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:56 4726
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:12 5744
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:00 600
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:40 1127
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 779
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 22:02 727
Прямі трансляції

Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022

Сьогодні 21:37 Андрій Дунець 98 0
Цифра дня: збірна Аргентини 10 разів потрапила в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії на ЧС-2022
#Ліонель Мессі, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини встановила неприємне досягнення у матчі першого туру чемпіонату світу проти Саудівської Аравії.

Гравці Альбіселесте 10 разів потрапляли у положення поза грою. Це рекорд мундіалів із моменту впровадження системи VAR.

Нагадаємо, Аргентина сенсаційно програла азіатській збірній із рахунком 1:2.

Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10820
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 1860
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 9152
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2865 1
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 1608
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1821
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38716
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94171 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2314
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31977 2
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43118
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13577