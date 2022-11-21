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Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО

Сьогодні 14:56 Андрій Дунець 371 0
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Циганков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі 14-го туру УПЛ Верес - Динамо.

На 27-й хвилині гри лідер киян, отримавши пас від Владислава Ваната, завдав чудового удару з-за меж штрафного у дальній кут.

Відео

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Допис, поширений Setanta Sports Ukraine (@setantasportsua)

На перерву команди пішли за рахунку 0:1 на користь Динамо.

Нагадаємо, напередодні Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії.

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