Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі 14-го туру УПЛ Верес - Динамо.
На 27-й хвилині гри лідер киян, отримавши пас від Владислава Ваната, завдав чудового удару з-за меж штрафного у дальній кут.
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На перерву команди пішли за рахунку 0:1 на користь Динамо.
Нагадаємо, напередодні Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії.
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