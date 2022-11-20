Катар - чемпіон світу зі скандалів

Джерело - Чемпіон.

З 20 листопада по 18 грудня в Катарі буде відбуватися 22-й Чемпіонат світу з футболу. 2 грудня 2010 року в Цюриху саме Катар став господарем ЧС у результаті таємного голосування. Східна країна виборола свої права на проведення Мундіалю в Австралії, Південної Кореї, Японії та США.

На цю тему висловився колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер та розповів, за яких саме умов обрали Катар.

"Катар — занадто маленька країна. Вибір Катару як господаря чемпіонату світу був помилкою. Колись у виконавчому комітеті ми домовилися, що Росія прийматиме ЧС-2018, а США — 2022. За тиждень до конгресу у 2010 році мені зателефонував Мішель Платіні та сказав, що наш план не спрацює. Його запросили до палацу президента Франції Саркозі, який щойно обідав з наслідним принципом Катару. Саркозі сказав Платіні: "Подивіться, що ви та ваші колеги з УЄФА можуть зробити для того, аби Катар був обраний організатором ЧС". Платіні запитав у мене: "Щоб ти зробив, якби президент тебе попросив про щось?". Я відповів, що таке питання ніколи не спадало мені на думку, тому що у Швейцарії немає президента. Вийшло так, що завдяки чотирьом голосам Платіні чемпіонат світу дістався Катару, а не США. Це правда. Звичайно, йшлося і про гроші. Через пів року Катар купив у французів винищувачі за 14,6 млрд доларів", - розповів експрезидент.

Катар - найменша країна, що прийматиме Чемпіонат світу, а також перший представник Близького Сходу. Попри це, держава-господар витратила чимало грошей - 220 мільярдів доларів (у 10 разів більше, ніж попередні господарі).

На Мундіалі очікується присутність 1,2 мільйона вболівальників, що важко уявити в країні такого розміру. Катар має 30 000 готельних номерів, які зарезервовані для представників ФІФА, як повідомив Reuters. Уряд держави вирішив звести 16 плавучих готелів у Досі, що дозволяє прийняти ще півтори тисячі вболівальників. На додаток до цього, менеджер із розміщення Омар Аль-Джабер від імені країни пропонує оселитися людям в пустелі у спеціальних наметах. Таке задоволення не з найдешевших. Оренда звичайного намету коштує 200 доларів за ніч. Також країна зможе розмістити фанатів на 2-х орендованих круїзних кораблях.

Дивлячись на цю ситуацію, у кожного виникне логічне питання: "Навіщо проводити головний футбольний турнір світу в країні, яка не може вільно розмістити вболівальників та гарантувати їм безпеку?".

Саме безпека є проблемою цієї мусульманської країни. Катар не має великої кількості людей, які могли б слідкувати за порядком на період проведення Чемпіонату світу. Влада закликала сотні цивільних для допомоги, також серед них є і дипломати, які повернулися з-за кордону. Підкріплення прибуло також з Пакистану та Словенії.

З цього випливає ще одне питання: "Чи зможуть поліцейські та інші працівники надати якісну допомогу попри мовний бар’єр? Як працівники будуть просити підкріплення, у разі потреби, та передавати інформацію?

Нещодавній інцидент з данським журналістом Расмусом Тантголдтом, який проводив пряме включення з катарської столиці. Раптом місцева поліція почала блокувати зйомку та заважати роботі журналіста. У свою чергу, данець не зміг промовчати:

"Ви запросили сюди весь світ, то чому ми не можемо знімати? Це публічне місце. Ви можете зламати камеру, ви хочете її зламати? Ви погрожуєте розбити нам камеру?" - сказав журналіст.

Уряд країни висловив свої вибачення та повідомив, що впровадив дії, щоб такого більше не повторилося.

"Не думаю, що послання від верхівки катарської влади дійшло до всіх охоронців. Відтак можна припустити, що деякі неправильно трактували ситуацію. Але, у той же час, це багато говорить про стан речей у Катарі. Тебе можуть атакувати та погрожувати тобі під час мовлення для вільних медіа, - і додав, - вибачення - це досить добре, але це говорить про країну, в якій ми перебуваємо. Це не вільна та демократична країна", - підсумував інцидент телевізійник.

😡А це точно буде свято футболу?



Катарці перервали репортаж данських телевізійників. Журналісти робили пряме відеовключення із Дохи – столиці країни-господарки Чемпіонату світу-2022.



Але щось пішло не так... pic.twitter.com/QuFLHVyG8T — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) November 18, 2022

Багато хто з фанатів футболу не зможе відвідати країну через низку причин, тому Катар почав "створювати" своїх фанів. У мережі шириться відео, де люди індійської зовнішності кричали: "Трофей повертається додому", підіймаючи англійську символіку. Ще однією підставою вважати ці заяви дійсними є інформація про групи "фан-лідерів", яким адміністрація надавала безкоштовні квитки на чемпіонат світу з розрахунком на те, що фани будуть позитивно відзиватися про Мундіаль у Катарі. Самі ж фанати та уряд країни цю інформацію заперечують. Проте питанням про індійських вболівальників з англійськими прапорами залишилося відкритим.

Через звичаї та клімат країни Близького Сходу Мундіаль однозначно буде інакшим. Цей чемпіонат вперше проводиться в мусульманській країні, яка має ряд заборон. Найболючішою для європейських вболівальників стала заборона алкоголю.

"На стадіонах плани все ще доопрацьовуються, але зараз обговорюється, щоб уболівальники могли пити пиво після прибуття та при виході зі стадіону, але пиво не подаватиметься під час матчу або всередині стадіону", - повідомили Reuters.

Ще однією проблемою для європейців стало негативне ставлення уряду країни та її мешканців до гомосексуалізму, притіснення прав жінок, порушення прав людини. Сам уряд Катару оголосив, що на період проведення Мундіалю, країна буде намагатися забезпечити усіх повною безпекою та дозволить вивішувати прапори ЛГБТ+, проте чи погодяться місцеві фани з рішенням уряду?

Ні для кого не секрет, що країна-господар звинувачується також у порушенні прав людини. Уряд Непалу підтвердив смерть 1400 громадян Непалу на території Катару під час будівництва футбольних об’єктів. Країна не змогла створити сприятливі умови праці для заробітчан. Представник уряду Непалу висловився з цього приводу:

"З тих пір як ми почали відправляти наших працівників в Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є вірним число в 1400 чоловік, 200 або 300. Я повинен уточнити це з чиновниками, які безпосередньо пов’язаними з проблемою".

На додаток до цього, було знято документальний фільм про смерть робітників під час будування футбольної інфраструктури.

Чемпіонат світу ще не почався, а проблем та інцидентів вже достатньо. Логіки в ухваленні рішення про проведення Мундіалю в Катарі немає. Через велику кількість причин більшість фанів не зможуть повністю насолодитися футболом та отримати лише позитивні емоції, хіба що індійські вболівальники з англійським прапором. Чи, можливо, Катар краще за США, Південну Корею, Японію чи Австралію? У результаті цих всіх висновків на думку спадає лише те, що ФІФА та її очільник Інфантіно успішно просувають корупцію у футболі.

Анастасія Большакова, Чемпіон