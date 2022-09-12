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Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ

Сьогодні 14:46 Андрій Твердохліб 172 0
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Напередодні баскетболісти збірної України Святослав Михайлюк і Артем Пустовий дали коментар у мікст-зоні російському журналісту.

Гарнй приклад не лише для спортсменів, а й для простих людей показав Сергій Стаховський. У далекому нині 2014 році українець не став відповідати на питання російських ЗМІ.

"Брехати треба менше", - пояснив свою позицію експерша ракетка України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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