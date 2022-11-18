Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник збірної Марокко та Челсі Хакім Зієш став автором справжнього шедевру в товариському матчі проти Грузії.

На 29-й хвилині гри Зієш наважився на удар із власної половини поля і не пошкодував. Воротар суперників такого явно не очікував.

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Додамо, що зустріч завершилась розгромною перемогою Марокко з рахунком 3:0.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля.

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