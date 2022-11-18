Джерело - Чемпіон.
Атакувальний півзахисник збірної Марокко та Челсі Хакім Зієш став автором справжнього шедевру в товариському матчі проти Грузії.
На 29-й хвилині гри Зієш наважився на удар із власної половини поля і не пошкодував. Воротар суперників такого явно не очікував.
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🎥| المغرب 2-0 جورجيا هدف حكيم زياش في الدقيقة 29 #مباريات_دولية_ودية#كأس_العالم_قطر_2022#المغرب#جورجيا #الإمارات #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 pic.twitter.com/FPYU4i97Aq— Arryadia TV (@arryadiatv) November 17, 2022
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Додамо, що зустріч завершилась розгромною перемогою Марокко з рахунком 3:0.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля.
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