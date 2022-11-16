Джерело - Чемпіон.

Долю матчу 18-го туру Другої ліги Англії між Стівенейджем та Гартлпулом вирішив дуже кумедний гол.

На 79-й хвилині голкіпер гостей Бен Кілліп не помітив, що в його воротах зачаївся нападник господарів Денні Роуз. Що з цього вийшло, дивіться у відео.

Відео

У підсумку цей курйозний м'яч став єдиним і вирішальним у зустрічі - 1:0 на користь Стівенейджа.

Нагадаємо, нещодавно у Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт.

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