Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Лука Модрич став героєм курйозного моменту в матчі 14 туру Ла Ліги між Реалом та Кадісом.

На 79 хвилині гри хорватський півзахисник Мадрида не зміг влучити в порожній кут воріт суперника після зручного пасу Вінісіуса Жуніора.

Відео

Nih peluang gagal Modrić yang dicengin para pemain di komen ig nya. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dXZF7qrw5U — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) November 11, 2022

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Реал виграв свій останній матч у 2022 році з рахунком 2:1.

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