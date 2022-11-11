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Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Сьогодні 14:20 Андрій Дунець 231 0
Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
#Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Лука Модрич став героєм курйозного моменту в матчі 14 туру Ла Ліги між Реалом та Кадісом.

На 79 хвилині гри хорватський півзахисник Мадрида не зміг влучити в порожній кут воріт суперника після зручного пасу Вінісіуса Жуніора.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

 Додамо, що Реал виграв свій останній матч у 2022 році з рахунком 2:1.

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