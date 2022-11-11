Фейл дня: Модрич не влучив у порожні ворота з 6-ти метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Лука Модрич став героєм курйозного моменту в матчі 14 туру Ла Ліги між Реалом та Кадісом.
На 79 хвилині гри хорватський півзахисник Мадрида не зміг влучити в порожній кут воріт суперника після зручного пасу Вінісіуса Жуніора.
Відео
Nih peluang gagal Modrić yang dicengin para pemain di komen ig nya. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dXZF7qrw5U— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) November 11, 2022
Повну версію матчу дивіться тут.
Додамо, що Реал виграв свій останній матч у 2022 році з рахунком 2:1.
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