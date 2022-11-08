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У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО

Сьогодні 17:20 Андрій Дунець 485 0
У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО
#Бенфіка, #Чемпіонат Португалії

Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Б Семуел Соареш відзначився шаленим результативним ударом у матчі 12-го туру другої ліги чемпіонату Португалії проти Трофенсе.

На 66-й хвилині Соареш наважився на прямий удар зі 70-ти метрів - м'яч влучив спочатку в перекладину, а потім від спини воротаря суперників Мігела Сантуша влетів у сітку. 

Деякі джерела, зокрема Flashscore, записали це взяття воріт як автогол, але це не скасовує всієї краси епізоду.

Відео

Нагадаємо, нещодавно у Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля.

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