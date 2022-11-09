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Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО

Сьогодні 20:42 Андрій Дунець 1007 0
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО
#Аталанта, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський активно посприяв першому голу Аталанти у ворота Лечче в матчі 14-го туру Італійської Серії А.

На 40-й хвилині гри український півзахисник блискучим пасом вивів Дувана Сапату сам на сам із воротарем суперників. 

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Цей гол дозволив Аталанті скоротити відставання в рахунку - 1:2 після першого тайму.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського.

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