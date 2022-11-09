Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Руслан Маліновський активно посприяв першому голу Аталанти у ворота Лечче в матчі 14-го туру Італійської Серії А.
На 40-й хвилині гри український півзахисник блискучим пасом вивів Дувана Сапату сам на сам із воротарем суперників.
Відео
Повну версію матчу дивіться тут.
Цей гол дозволив Аталанті скоротити відставання в рахунку - 1:2 після першого тайму.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua