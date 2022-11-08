Зінченко дав босам Арсеналу хороші рекомендації щодо Мудрика

Його слова можуть вплинути на можливий трансфер

Потенційному переходу вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в Арсенал може посприяти захисник лондонців Олександр Зінченко.

Про це повідомляє портал 90min.

Керівництво канонірів запитувало думку у Зінченка щодо футболіста гірників. Фулбех збірної України із захопленням відгукнувся про свого партнера з національної команди.

В Арсенала є кілька гравців на прикметі, щоб у січні підсилити атакувальний потенціал команди, і Мудрик є одним із тих, хто входить у шорт-лист.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий запропонувати гірникам близько 50-60 мільйонів євро за молодого таланта.