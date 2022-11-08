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Зінченко дав босам Арсеналу хороші рекомендації щодо Мудрика

Сьогодні 18:11 312 0
Його слова можуть вплинути на можливий трансфер
Зінченко дав босам Арсеналу хороші рекомендації щодо Мудрика
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - UA-футбол.

Потенційному переходу вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в Арсенал може посприяти захисник лондонців Олександр Зінченко.

Про це повідомляє портал 90min.

Керівництво канонірів запитувало думку у Зінченка щодо футболіста гірників. Фулбех збірної України із захопленням відгукнувся про свого партнера з національної команди.

В Арсенала є кілька гравців на прикметі, щоб у січні підсилити атакувальний потенціал команди, і Мудрик є одним із тих, хто входить у шорт-лист.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий запропонувати гірникам близько 50-60 мільйонів євро за молодого таланта.

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