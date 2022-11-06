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Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 634 0
Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО
#Екстракляса, #Чемпіонат Польщі

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий екснападник Баварії, Арсенала та збірної Німеччини Лукас Подольскі продовжує запалювати навіть у свої 37 років.

У матчі 16-го туру Польської Екстракляси Польді, який нині виступає за Гурнік із Забже, відзначився шаленим голом зі своєї половини поля у ворота Погоні зі Щеціна. Сталося це на 73-й хвилині поєдинку.

Відео

У підсумку Гурнік святкував упевнену перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що в цьому ж турі чемпіонату Польщі українець Євген Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії.

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