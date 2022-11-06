Легендарний Подольскі забив приголомшливий гол із власної половини поля - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий екснападник Баварії, Арсенала та збірної Німеччини Лукас Подольскі продовжує запалювати навіть у свої 37 років.

У матчі 16-го туру Польської Екстракляси Польді, який нині виступає за Гурнік із Забже, відзначився шаленим голом зі своєї половини поля у ворота Погоні зі Щеціна. Сталося це на 73-й хвилині поєдинку.

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Najlepsze loby w historii polskiej piłki:

- Marek Citko

- Tomasz Hajto

- Lukas Podolski 🆕#POGGÓR pic.twitter.com/oDVgcObjbc — Denaturatowy Midas (@denaturatowy) November 5, 2022

У підсумку Гурнік святкував упевнену перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що в цьому ж турі чемпіонату Польщі українець Євген Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії.

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