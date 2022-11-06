Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини Боруссія Д - Бохум (3:0) сталося кілька несподіваних падінь із боку працівників медичного штабу обох команд.

Спочатку один із представників дортмундського клубу послизнувся і збив з ніг португальця Рафаеля Геррейро.

А після цього працівник медичного штабу Бохума втратив контроль на слизькій траві та заїхав ногою просто в голову 36-річному ветерану Антоні Лосіллі.

Dortmund's medical staff tackled their own player Guerreiro 😭pic.twitter.com/qk7BgpiVBx — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 5, 2022

Bochum's medical staff seeing Dortmund medical staff: "...and i took that personally"pic.twitter.com/tWVfyskYMZ — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 5, 2022

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