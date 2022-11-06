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Працівник медичного штабу Бохума вдарив ногою в обличчя футболісту

Сьогодні 09:54 Віктор Слюсаренко 239 0
Працівник медичного штабу Бохума вдарив ногою в обличчя футболісту
#Боруссія Дортмунд, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини Боруссія Д - Бохум (3:0) сталося кілька несподіваних падінь із боку працівників медичного штабу обох команд.

Спочатку один із представників дортмундського клубу послизнувся і збив з ніг португальця Рафаеля Геррейро.

А після цього працівник медичного штабу Бохума втратив контроль на слизькій траві та заїхав ногою просто в голову 36-річному ветерану Антоні Лосіллі. 

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