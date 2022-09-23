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У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО

Сьогодні 17:24 Андрій Дунець 255 0
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО
#MLS, #Атлас, #США

Джерело - Чемпіон.

У матчі Кубка Ліги Північної та Центральної Америки між Реал Солт Лейк зі США та мексиканським Атласом стався дивогол із 64-х метрів.

На 17-й хвилині захисник господарів Аарон Еррера помітив, що голкіпер гостей Хосе Ернандес занадто далеко вийшов із воріт, і без зайвих роздумів завдав влучного удару зі своєї половини поля.

Відео

Додамо, що цей футбольний шедевр не допоміг Реалу перемогти, адже поєдинок завершився із рахунком 1:2 на користь Атласа.

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