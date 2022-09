У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО

У матчі Кубка Ліги Північної та Центральної Америки між Реал Солт Лейк зі США та мексиканським Атласом стався дивогол із 64-х метрів.

На 17-й хвилині захисник господарів Аарон Еррера помітив, що голкіпер гостей Хосе Ернандес занадто далеко вийшов із воріт, і без зайвих роздумів завдав влучного удару зі своєї половини поля.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING 🌽🌽🌽 pic.twitter.com/IIw83mWg3h