Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі

Віктор Леоненко розкритикував рівень футболістів Динамо після поразки в 6 турі Ліги Європи від Фенербахче.

"Я взагалі не знаю, як їх називати... Спортсмени з Динамо - напевно так, тому що динамівцями їх складно назвати. У мене таке враження, що вже зі всім змирилися: будуть зміни чи не будуть, будуть звільняти чи ні. Чимало нинішніх футболістів у Динамо не повинні бути.

...У Динамо в матчі з Фенербахче майже взагалі не було моментів. Годину тридцять просто викинув із життя. Краще б фільм подивився, НБА чи НХЛ. Сумно. Чому радіти, коли слабкі гравці?" - сказав колишній гравець Динамо у власному шоу на Ютубі.