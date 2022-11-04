Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі

Джерело - Чемпіон.
Віктор Леоненко розкритикував рівень футболістів Динамо після поразки в 6 турі Ліги Європи від Фенербахче.
"Я взагалі не знаю, як їх називати... Спортсмени з Динамо - напевно так, тому що динамівцями їх складно назвати. У мене таке враження, що вже зі всім змирилися: будуть зміни чи не будуть, будуть звільняти чи ні. Чимало нинішніх футболістів у Динамо не повинні бути.
...У Динамо в матчі з Фенербахче майже взагалі не було моментів. Годину тридцять просто викинув із життя. Краще б фільм подивився, НБА чи НХЛ. Сумно. Чому радіти, коли слабкі гравці?" - сказав колишній гравець Динамо у власному шоу на Ютубі.
Нагадаємо, після попереднього матчу Ліги Європи (проти АЕКа), Леоненко також різко прокоментував гру Динамо.
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