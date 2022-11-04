Головне
Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи
Вчора 23:53 1523
Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського - ЗМІ
Сьогодні 16:30 283
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 227
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:43 33957 2
Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:27 306
Усик назвав дату бою з Ф’юрі
Сьогодні 11:12 1238
Луческу пояснив поразку від Фенербахче
Сьогодні 09:38 757 1
Богачук нокаутував Колі у поєдинку за пояс WBC
Сьогодні 08:50 1122
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:25 3067
Динамо - Фенербахче 0:2: Огляд матчу
Сьогодні 08:10 869
Блоги
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі Андрій Дунець
Сьогодні 15:34 323
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках
Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках Андрій Твердохліб
Вчора 16:37 501
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом
Фото дня - Ястремська в національних кольорах підтримала Шахтар у матчі з Лейпцигом Андрій Твердохліб
Вчора 09:47 1152
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:59 7403
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО
Трубін пропустив курйозний гол у ближній кут у матчі з Лейпцигом - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 21:09 2899
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО
Шахтар пропустив швидкий гол від Лейпцига в ЛЧ - Нкунку оригінально відсвяткував - ВІДЕО Андрій Дунець
02.11.2022 20:13 1263
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів Дмитро Копій
02.11.2022 14:37 1383
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
01.11.2022 19:31 2774
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах Андрій Дунець
01.11.2022 17:53 1242
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений
Мілевський – до Василькова: Закрий свій рот, Миколо недороблений Андрій Дунець
01.11.2022 15:40 3149
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера
Вітторіо Бойоккі – злочинець та легенда, смерть якого посіяла розбрат серед фанів Інтера Андрій Дунець
01.11.2022 12:14 2414
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО
У Швеції забили шалений гол прямісінько з центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
31.10.2022 19:06 59635
Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО
Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО Андрій Дунець
31.10.2022 15:48 1625
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця
Зінченку, повернись до нас, будь ласка: фани Арсенала в соцмережах сумують через травму українця Андрій Дунець
31.10.2022 11:45 3822
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
30.10.2022 19:14 6395
В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек
В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек Андрій Твердохліб
30.10.2022 14:39 694
Харлан взяла участь у вишуканій фотосесії для відомого глянця
Харлан взяла участь у вишуканій фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
30.10.2022 14:12 609
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Valeriy Ruchka
30.10.2022 13:52 6145 1
Ломаченко - Ортіс: фотогалерея бою
Ломаченко - Ортіс: фотогалерея бою Андрій Твердохліб
30.10.2022 13:50 1514
Сеньків: "Ломаченко – найбільш вперта й дурна людина, ні слова не сказав про війну"
Сеньків: "Ломаченко – найбільш вперта й дурна людина, ні слова не сказав про війну" Андрій Дунець
30.10.2022 08:37 5021
Прямі трансляції

Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі

Сьогодні 15:34 Андрій Дунець 347 0
Леоненко: нинішніх гравців Динамо важко назвати динамівцями, вони просто слабкі
#Віктор Леоненко, #Ліга Європи, #Фенербахче, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Віктор Леоненко розкритикував рівень футболістів Динамо після поразки в 6 турі Ліги Європи від Фенербахче.

"Я взагалі не знаю, як їх називати... Спортсмени з Динамо - напевно так, тому що динамівцями їх складно назвати. У мене таке враження, що вже зі всім змирилися: будуть зміни чи не будуть, будуть звільняти чи ні. Чимало нинішніх футболістів у Динамо не повинні бути.

...У Динамо в матчі з Фенербахче майже взагалі не було моментів. Годину тридцять просто викинув із життя. Краще б фільм подивився, НБА чи НХЛ. Сумно. Чому радіти, коли слабкі гравці?" - сказав колишній гравець Динамо у власному шоу на Ютубі.

Нагадаємо, після попереднього матчу Ліги Європи (проти АЕКа), Леоненко також різко прокоментував гру Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу 3121
Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі 3512
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи 3067
Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи 1938
Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН 3127
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 33957 2
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227351 5
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9710 6
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25504
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 101187
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19015
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13771