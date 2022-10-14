Леоненко: "Скоро іноземні команди відмовлятимуться грати з українськими" - ВІДЕО

Джерело - Виктор Леоненко.

Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко вважає, що рівень гри українських клубів у єврокубках дуже сильно знизився.

Своєю думкою Леоненко поділився за мотивами матчу Динамо проти Ренна в Лізі Європи на власному однойменному Ютуб-каналі.

"Мені здається, Динамо буде мучитися навіть у Лізі конференцій. От як тут вболівати? Можна хіба що "накидатися"... Скоро, мені здається, команди (іноземні - ред.) відмовлятимуться з нами грати. Скажуть, що не хочуть розівчатися грати у футбол!" - зазначив Леоненко.

Додамо, що Динамо посідає останнє місце у групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів.

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